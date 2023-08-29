شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: زيارة البرهان للقاهرة دلالة على مكانة مصر عند الأشقاء فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى لمصر هي زيارة هامة تأتى وسط منعطف خطير تمر به السودان لابد من التركيز على خطاب عبد الفتاح البرهان الذي شكر فيه الدولة المصرية على جهودها في دعم الخرطوم.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن تصريحات عبد الفتاح البرهان تؤكد صدق النوايا المصرية بالعمل بكل قوة لحل شامل الأزمة السودانية، خاصة أن العلاقات التاريخية التي تجمع مصر مع السودان علاقات قوية راسخة .

ولفت ، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن زيارة عبد الفتاح البرهان لها دلالة على مكانة التي تتمتع بها الدولة المصرية عند الأشقاء في السودان، خاصة أن تحركات البرهان الأخيرة تشير إلى أن هناك استقرار داخلى خاصة بعد انتقال البرهان إلى مدينة بورسودان.