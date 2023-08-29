انت الان تتابع خبر امتداد: مجالس المحافظات حلقة زائدة ونطالب بإلغائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الراجحي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "انتخابات مجالس في نهج امتداد ابتداءً لا نقتنع بالمجالس ونعتبرها حلقة زائدة ومن حلقات الفساد، وتم تدوين هذا النهج المعترض على هذه الحلقة الزائدة في النظام الداخلي للحركة، وهو مبدأ اولي وان حركة امتداد رافضة للمشاركة في الانتخابات ومطالبة بإلغائها".وأضاف: "نرى ان يتم انتخاب المحافظ بشكل مباشر وان يرتبط برئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر لابعاد الابتزاز والفساد والخلافات السياسية عن إدارة المحافظات".

وأشار الراجحي الى ان "الشعب مصدر السلطات والمحتجين كانوا رافضين لهذا المجلس ولا يجب الانصياع لإرادة الأحزاب التقليدية وامتداد أرادت احداث صولة داخل مجلس النواب لإلغاء مجالس المحافظات كونها موطن من مواطن الفساد ولم تقدم سوى الابتزاز والمساومات والفساد ووضعنا رؤية لإلغاء مجالس المحافظات ونكتفي بالمحافظ".

وبين: "انضمامنا الى كتلة الحلبوسي هو بسبب المشروع الذي كان مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة اغلبية على الرغم من ملاحظاتنا على حكومة الأغلبية ولكنها تبقى افضل من حكومة المحاصصة ولكن لم يتم الالتزام بهذا المشروع"، موضحا ان "حكومة المحاصصة هي سبب رئيسي للفساد وهدر المال العام".