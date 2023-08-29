انت الان تتابع خبر السوداني والمالكي يبحثان مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أهمّ مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، وشهد اللقاء التباحث في المواضيع والقضايا العامة، والتقدّم في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته في تقديم الخدمات، وتنامي وتيرة أداء الأجهزة التنفيذية في إطار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الخدمية وتلبية مطالب المواطنين، على مختلف الصعد والمجالات".

كما جرى بحسب البيان "البحث في أهمّ مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة إلى مجلس النوّاب، وسبل تسريع الملفات ذات المساس بحاجات المواطنين الأساسية".