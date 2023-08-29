انت الان تتابع خبر ماسك ومنصته "X" يواجهان 2200 قضية تحكيم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتهم موظفو "تويتر" السابقون في ملف الدعوى ماسك بحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة الموعودة لهم بعد التخفيضات الكبيرة في الوظائف وتأخير قضايا التحكيم الخاصة بهم من خلال عدم دفع رسوم التسجيل المقابلة، وذلك وفقا لشبكة CNBC.وتشير شبكة CNBC إلى أن رسوم التسجيل لهذه القضايا قد تصل إلى 3.5 مليون دولار على الأقل.

وذكر موقع "أكسيوس" أنه تم تقديم طلب إلزام التحكيم في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ديلاوير نيابة عن كريس وودفيلد أحد كبار مهندسي الشبكات السابقين الذين عملوا في مكتب "تويتر" في سياتل، وآخرين.

وتزعم الدعوى أن منصة "X" لم تدفع الرسوم للمدعين المطلوب منهم المضي قدما في نظام حل النزاعات التابع لنظام JAMS البديل لتسوية المنازعات.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأنه وبالنسبة للمسائل ذات الطرفين تبلغ رسوم التسجيل 2000 دولار أمريكي، أما بالنسبة للمسائل التي تشمل ثلاثة أطراف أو أكثر فتبلغ رسوم التسجيل 3500 دولار أمريكي، وفقا لبيان على موقع JAMS الإلكتروني.

أما بالنسبة للمسائل المستندة إلى بند أو اتفاقية مطلوبة كشرط للتوظيف، يطلب من الموظف دفع 400 دولار فقط.

ويرى محامو "X" أن الشركة لم تكلف العمال بتسوية المشكلات من خلال التحكيم، لذلك لا ينبغي عليها تغطية "الجزء الأكبر من رسوم التسجيل"، وفقا لتقارير CNBC.

وفي الوقت نفسه، يحاول وودفيلد وآخرون في وضع مماثل، الخروج من التحكيم ونقل قضاياهم إلى المحاكمة.