انت الان تتابع خبر تطور جديد يخص انتقال صلاح إلى اتحاد جدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن الدوري الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي، الذي تقدم بعرض مالي ضخم للفوز بخدمات الملك المصري.

ونشر صلاح، عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، صورا لزيارته إلى متحف بتري للآثار المصرية القديمة في لندن.



وأرفق مو صلاح الصور بتعليق قال فيه: "في إجازتي، أتحول إلى سائح في لندن".

يذكر أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد أعلن عقب لقاء نيوكاسل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، أن صلاح مستمر مع الريدز بنسبة 100%، وأنه ليس متاحًا للبيع.

وسبق أن أكد رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، عبر "تويتر" أن اللاعب لا يفكر في الرحيل، بدليل أنه جدد عقده قبل بداية الموسم الماضي.

في ذات الوقت، منح أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة، رسالة تفاؤل إلى مشجعي "العميد"، بشأن التعاقد مع محمد صلاح هذا الصيف.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنمار الحائلي مع مشجعي اتحاد جدة الذي وجه سؤالاً قائلاً: "هل سينضم صلاح؟"، ورد عليه رئيس النادي: "إن شاء الله".