انت الان تتابع خبر تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المُقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".واضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبينت الهيئة أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".