انت الان تتابع خبر العراق بقائمة أعلى المستوردين من تركيا في شهر تموز.. قرابة مليار دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، ان "صادرات تركيا لشهر تموز بلغت 20 ملياراً و78 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.3 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن "واردات تركيا في تموز سجلت 32 مليارا و285 مليون دولار بزيادة 10.5٪، عن نفس الفترة من عام 2022".وأضافت أن "العراق جاء رابعا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر تموز الماضي بقيمة 978 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 1 مليار و673 مليون دولار، تلتها إيطاليا ثانيا بـ 1 مليار و103 ملايين دولار، ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية ثالثا بـ 1 مليار و101 مليون دولار وجاءت المملكة المتحدة خامسا بـ 962 مليون دولار".

وأشارت هيئة الإحصاء التركية، إلى أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 29٪ في أيار 2023".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا أكثر من 15 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

