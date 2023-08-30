انت الان تتابع خبر ريان كينت يبحث عن جليس لتمساحه براتب خيالي مع تأمين صحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرغب اللاعب، ريان كينت المنضم حديثًا لنادي فنربخشة التركي، في وجود جليس لتمساحه، حتى يعتني به ويبقى معه.

وكشف "كينت"، لاعب ليفربول السابق، أنه يوفر عرضًا مذهلًا للمتقدم لهذه الوظيفة، موضحًا أن راتبه سيبلغ 3000 دولار، بخلاف التأمين الصحي.



اللاعب الإنجليزي معروف بشغفه وحبه للزواحف، ولديه اهتمامات خاصة بالحيوانات البرية. وكشف لاعب نادي جلاسكو رينجرز جيمس تافيرنير ذات مرة أن المهاجم يمتلك تمساحين خلال فترة وجوده في جلاسكو.

ويبلغ ريان كينت من العمر 26 عامًا، وأثارت وظيفة جليس تمساح التي عرضها جدلًا واسعًا في بريطانيا، حيث وُصف الإعلان بـ"المجنون والغريب"، وأكدت الصحف الإنجليزية، أن نادي "فنربخشة" عليهم تقبل الأمر، فأسلوب اللاعب مختلف وغير تقليدي، وهو يحب الزواحف بشكل كبير، إلا أنه يضطر من وقت لآخر للسفر من أجل خوض المباريات، ما جعله يضطر للبحث عن جليس لتمساحه.

وانضم "كينت" للفريق التركي بعد قضاء 5 سنوات مع جلاسكو رينجرز، حيث فاز بالدوري الأسكتلندي والكأس، وحصل على المركز الثاني في الدوري الأوروبي في عام 2022.