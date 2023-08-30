انت الان تتابع خبر بمحافظتين.. اعتقال إرهابي وضبط كيلوغرام من المخدرات بحوزة متاجر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا في ميسان التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القت القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب، وذلك من خلال تواجده في قضاء الميمونة، اذ تم تسليمه الى الجهات المختصة اصوليا".



وفي سياقا منفصل، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار التابعة الى المديرية ذاتها من "الاطاحة باحد تجار ومروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (كيلو غرام) من مادة الهروين المخدرة، جاء القبض من خلال كمين محكم نفذته مفارز المديرية بالتنسيق مع شعبه شؤون المخدرات على الطريق الرابط مابين محافظه ميسان وقضاء الرفاعي، وبعد عرضه على القضاء قرر ايقافه وفق احكام الماده (١/٤) إرهاب".

