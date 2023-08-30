انت الان تتابع خبر عائلة "سلوان موميكا" تخرج عن صمتها بعد حرق القرآن وتدنيس علم العراق (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مقطع فيديوي، قال ميكائيل، "بالبداية أقدم لكم نفسي، انا شقيق سلوان"، مردفاً بالقول: "نعتذر من جميع المسلمين والمسلمات، باعتبارهم أهلنا وناسنا".

وأضاف، أننا "نتبرى من سلوان موميكا، حيث ان هذا الشخص لا يمثلنا"، مقدماً اعتذاره لـ"الحكومة العراقية والعلم العراقي بالإضافة الى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر".



وذكر ميكائيل، أن "سلوان ليس شقيقي، وفي حالة رايته سأعمل على اذيته".

وأثار اللاجئ العراقي في السويد سلوان/ موميكا، موجة غضب واسعة بعدد من الدول والمنظمات الإسلامية، خاصة، لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على حرق وتدنيس المصحف خلال تجمعات نظمها في العاصمة ستوكهولم.

في 28 حزيران/يونيو، داس الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاما نسخة من المصحف قبل أن يدس فيه قطعا من لحم خنزير ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وقال في إشارة الى القرآن، "هذا الكتاب يشكل خطرا على هذا البلد (السويد)، لذلك سأطالب حظره من جميع المدارس"، مضيفا "أنا أخاطب المجتمع السويدي من خطورة هذا الكتاب. صدقوني الآن هم ضعفاء لا يستطيعون تطبيقه ولكن بعد سنين سيطبقونه عليكم كما طبقوه على الأشوريين من مئات السنين وعلى الأيزيدية قبل سنوات".