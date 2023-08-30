انت الان تتابع خبر السومرية تسهم بالعثور على زوجين اختفيا في بغداد بظروف غامضة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عادل صباح (والد المفقود) في حديث للسومرية نيوز، ان "تقرير قناة السومرية ساهم في العثور على ولدي وزوجته المفقودين منذ أسبوعين في العاصمة بغداد بعد مجيئهم من السليمانية بظروف غامضة"، دون المزيد من التفاصيل.



ويوم أمس 29 أب/أغسطس 2023، نشرت قناة السومرية تقريراً تتحدث فيه عائلة المفقود عن الحادثة، كما ناشدوا من خلال التقرير الجهات المختصة للبحث عنهم.