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الصحة تعلن التكفل بعلاج اللاعب السابق "شرار حيدر"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أكد خلال استقباله رئيس نادي الكرخ الرياضي لكرة القدم، كريم حمادي في مقر الوزارة، تكفله بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر وتذليل كافة العقبات لاستمرار العلاج ومتابعة حالته الصحية لحين اكتسابه الشفاء التام".

من جانبه، قدم رئيس نادي الكرخ كريم حمادي "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير الشباب والرياضة لاهتمامهم وحرصهم على صحة وسلامة اللاعب وكافة شرائح المجتمع ومنهم الرياضيين وإيلائهم الاهتمام الخاص كونهم يعكسون الجانب المشرق للبلد".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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