تعليق مثير من نجيب ساويرس على رسالة نتنياهو للسعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على رسالة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للسلطات السعودية.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا) الثلاثاء، قال ساويرس: "عقبال ما نتنياهو يعامل الفلسطينيين بلاش بامتياز.. على الأقل باحترام".

وكان نتنياهو قد علق على تعامل السلطات السعودية مع ركاب إسرائيليين كانوا على متن طائرة حطت في جدة بعد عطل فني.

وفي مقطع متلفز نشره مكتبه على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قال نتنياهو: "أود التعبير عن بالغ تقديري لمعاملة السلطات السعودية للمسافرين الإسرائيليين الذين مرت طائرتهم بأزمة فاضطرت لإجراء هبوط اضطراري في جدة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي مخاطبا السلطات السعودية: "أثمن عاليا حسن الجوار".