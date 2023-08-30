شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: روابط أزلية تربط مصر والسودان.. والاستقرار أولوية للقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، تكشف حجم دعم مصر لدولة السودان الشقيق، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها.

وأكد السعيد غنيم، على الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة السودانية، حيث تكرق اللقاء إلى اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بموقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان منذ اندلاع الأحداث، حيث قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادى وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعد هذه أول زيارة خارجية للفريق البرهان منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل الماضي، مما يؤكد المكانة الكبيرة للدولة المصرية في المنطقة.

واستكمل الخبير الاقتصادى:" دعم مصر للسودان ظهر في خطابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قي المحافل الدولية، لافتا إلى أن المباحثات الأخيرة تطرقت لمناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام".