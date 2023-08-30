انت الان تتابع خبر روسيا تلمح الى تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط حتى تشرين الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "سنرى، نحن الآن نقيم سوق (النفط)، ونعمل مع زملائنا من البلدان الأخرى بشكل مستمر، لا يمكنني الآن الإعلان عن أي قرارات، لكننا سننطلق من وضع السوق".

وفي مطلع شهر اب الجاري، قررت موسكو "تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل ايلول المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا".

