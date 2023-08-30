انت الان تتابع خبر التعليم تمدد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة المرقنة قيودهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " وزير التعليم نعيم العبودي على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم الى المقاعد الدراسية للسنة الدراسية 2023/2022 حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2023/9/14".وأضافت ان "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أوضحت أن الطلبة المشمولين بتقديم طلبات العودة الى المقاعد الدراسية هم المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2023/2022 حصراً في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة".

وتابعت أن "القرار يستثني الطلبة الذين كان ترقين قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية".

