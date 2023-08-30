انت الان تتابع خبر التعليم تمدد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة المرقنة قيودهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " وزير التعليم نعيم العبودي على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم الى المقاعد الدراسية للسنة الدراسية 2023/2022 حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2023/9/14".
وأضافت ان "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أوضحت أن الطلبة المشمولين بتقديم طلبات العودة الى المقاعد الدراسية هم المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2023/2022 حصراً في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة".
وتابعت أن "القرار يستثني الطلبة الذين كان ترقين قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية".
وأضافت ان "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أوضحت أن الطلبة المشمولين بتقديم طلبات العودة الى المقاعد الدراسية هم المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2023/2022 حصراً في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة".
وتابعت أن "القرار يستثني الطلبة الذين كان ترقين قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية".