انت الان تتابع خبر الإعصار "إداليا" يتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في امريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع "فلايت أوير دوت كوم" لتتبع حركة الطيران، بأن "شركة (ساوث وست إيرلاينز) ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة (دلتا إيرلاينز) 148 رحلة جوية، وألغت مجموعة (أمريكان إيرلاينز) 98 رحلة جوية، حتى الساعة 8:17 صباحا بالتوقيت المحلي.وتأجلت أيضا نحو 795 رحلة.

وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي العمليات وتراقب حالة العاصفة.

ومن المتوقع أن يطلق إداليا، الذي يستمد قوته من مياه خليج المكسيك الدافئة، رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة يصل منسوبها إلى 4.88 متر.

واشتد إداليا ليتحول من عاصفة إلى إعصار في وقت مبكر، الثلاثاء، بعد يوم من عبوره إلى الغرب من كوبا حيث ألحق أضرارا بمنازل وتسبب في قطع الكهرباء، وغمر قرى بالماء وأدى إلى تنفيذ حالات إجلاء جماعي.

