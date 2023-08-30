شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة النواب": هدف قانون الصناعة الموحد وضع حوافز لجذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة تناقش منذ 4 سنوات دراسات لحل المشاكل التى تواجه الصناعة المصرية، لاسيما وأن صادرات الصناعات المصرية قيمتها 30 مليار دولار، فيما تستورد مصر خامات صناعات بقيمة 60 مليار، وهذا الأمر غير جيد.

وأضاف معتز محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الفجوة بين الصادرات والواردات بالدولة المصرية تكمن النقطة الرئيسية فيها في التشريعات، خصوصا أن هناك قوانين بالدولة منذ الستينيات، وتدخل فيه جهات من خارج وزارة الصناعة وهذا جعله يشوبه العوار الدستوري، مبينا: "هذا أدى إلى وجود البيروقراطية وعدم تشجيع المستثمرين على العمل بالصناعة المصرية".

وتابع النائب معتز محمود: "نضطلع على العديد من تجارب الدول الصناعية الناجحة، ونحاول النهوض بالصناعة المصرية في الفترة المقبلة، وأهم آليات قانون الصناعة الموحد حاليا هو التيسير على المصنع وعمل حوافز لجذب الاستثمار، لاسيما وأن الصناعة المصرية يدخل فيها 8 جهات، مثل وزارة الزراعة وقطاع الطاقة ووزارة المالية والمحاجر وقطاع الأعمال، وغيرها".

وأشار إلى أن الهدف من القانون الموحد للصناعة هو القضاء على كل المشكلات التي تواجه الصناعة في جمهورية مصر العربية.