"الحرية المصرى": الأمن والاستقرار سبب تأييدنا ترشح الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مهنى، أمين عام حزب الحرية المصري، إن هناك أسباب عديدة دعت حزب الحرية المصري إلى إعلان تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، أهمها الاستقرار والأمن والأمان، والحالة التي تشهدها الدولة المصرية منذ 2014 وحتى اليوم.

وأضاف مهنى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن حزب الحرية المصري بكل قواعده ينادي بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، متابعا: "الحزب اتخذ القرار بعد الحصول على كل آراء القواعد الحزبية على مستوى المحافظات، وكانت هناك أصوات تنادي بضرورة إعلان القرار سريعا".

وأوضح أمين عام حزب الحرية المصري، أن الأغلبية في الحزب كانت مع نزول بيان لتأييد وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.