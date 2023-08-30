انت الان تتابع خبر واشنطن ترفض دعوات كييف لخفض سقف سعر النفط الروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الـ"واشنطن بوست" إلى أنه وعلى الرغم من تأثير القيود على صادرات النفط، إلا أن واشنطن تقاوم مطالب أوكرانيا بخفض سقف سعر النفط من 60 دولارا إلى 30 دولارا للبرميل.

وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي خفض سقف سعر النفط إلى دفع موسكو لخفض إنتاج النفط والتسبب في ارتفاع أسعار الغاز، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأكد زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي أن عائدات النفط الروسية سجلت رقما قياسيا في 8 أشهر حيث تم تداول نفط أورال الشهر الماضي فوق السقف الذي حددته مجموعة السبع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، أن روسيا تمكنت من زيادة إيراداتها غير النفطية والغازية بشكل كبير. وفي الربع الثاني، كان المعدل 43.5٪، وعلى مدى 6 أشهر ارتفعت بنسبة 17.8٪ والتضخم في روسيا أصبح معتدلا، معتبرا أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات.

