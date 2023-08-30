انت الان تتابع خبر حديث روسي جديد حول تحقيقات مقتل قائد فاغنر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتابع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية -تعرفون ما نتحدث عنه- لنقل، عمل مدبر".

وذكر بيسكوف أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات رسمية بشأن ما حدث بالضبط، مضيفا بالقول: "دعونا ننتظر نتائج تحقيقنا الروسي".



وكان البيت الأبيض ألمح، الثلاثاء، إلى وقوف الكرملين وراء وفاة بريغوجين.

وقُتل بريغوجين في تحطم طائرة الأربعاء الماضي بعد شهرين من تمرد باء بالفشل نفذه ضد قادة الجيش الروسي وسيطر خلاله عناصر فاغنر على مدينة روستوف الجنوبية وتقدموا نحو موسكو قبل أن يتراجعوا وهم على بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة.

