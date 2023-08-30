انت الان تتابع خبر دولة أوروبية تعاني.. وفيات الكحول ترتفع لأعلى مستوى منذ 14 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت إحصائيات السجلات الوطنية في إسكتلندا، أن 1276 شخصًا ماتوا بسبب حالات مرتبطة بالكحول العام الماضي، أي أكثر بـ 31 شخصًا عن العام 2021، وأعلى إجمالي منذ العام 2008. وتوزعت الحالات بواقع الثلثين للرجال، 836 حالة وفاة، و440 حالة وفاة للإناث.وذكرت صحيفة "تليغراف"، "تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يواجه فيه الحزب الوطني الإسكتلندي ادعاءات بأنه تلاعب بالدراسات التي دعمت سياسة الحد الأدنى لتسعير الكحول الهادفة للحد من مشاكل مدمني الكحول وإنقاذ الأرواح، والتي أشارت إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالكحول انخفض بنسبة 13.4% عما كان سيحدث دون هذه السياسة، فضلًا عن انخفاض عدد حالات دخول المستشفى بنسبة 4.1 %".

ولفتت إلى أنه تبين في نهاية الأسبوع الماضي، بأن موظفي الخدمة المدنية الإسكتلنديين طلبوا عشرات التغييرات على التقرير الذي تحدث عن تأثير سياسة تسعير الكحول.

وأضافت الصحيفة، أن الزيادة في الوفيات كانت حكمًا دامغًا على كيفية محاولة وزراء الحزب الوطني الإسكتلندي التلاعب بالنتائج المحيطة بسياسة الحد الأدنى لتسعير الكحول لتناسب أجندتهم الخاصة، بحسب الطبيب العام ووزير صحة الظل من حزب المحافظين الإسكتلندي الدكتور سانديش جولهان.

