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مبابي يواصل توجيه الرسائل المبطنة بشأن انتقاله لمدريد

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بغداد - ياسين صفوان - ونشر مبابي، عبر خاصية القصص في حسابه على منصة "إنستغرام"، أغنية بعنوان "خاص" للمغني ديف بالتعاون مع تياكولا، والمثير أن الجملة الأولى من كلمات الأغنية، تقول: "أنا لاعب من الفئة الأعلى، وتوقيعي باهظ الثمن مثل مويسيس كايسيدو في لندن"، وأرفق المهاجم الفرنسي المنشور بثلاثة رموز تعبيرية زادت من التكهنات، وهي عبارة عن قنبلة، ويدان تتصافحان، وشعلة.

بينما رد صاحب الأغنية تياكولا على رسالة مبابي الغامضة بقلب أبيض.

وتأتي رسالة مبابي الجديدة في نفس اليوم الذي ظهرت فيه أنباء حول تحرك بالفعل من أجل إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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