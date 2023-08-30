شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يعلن تأييد الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة: أعاد لمصر مكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية جديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية على مدار فترة حكم الرئيس شهدت العديد من الإنجازات وحققت طفرة تنموية غير المسبوقة، بفضل الجهود التي بذلها القيادة السياسية بالتعاون مع الحكومة والمصريين، إلى أن أعادوا لمصر مكانتها وريادتها بين دول المنطقة بل العالم أجمع.

وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس السيسي تولي حكم البلاد في ظل ظروف عصيبة وقاسية، ورغم هذا لم يضع أمام عينيه غير مصلحة الدولة المصرية والمصريين، وعزم على إصلاح ما أفسدته جماعات الإرهاب.