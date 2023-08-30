شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف فى أرقام على مُخصصات أجور موظفى الحكومة بالوظائف الدائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغ وقدرة 102 مليار و35 مليون جنية، مقابل 93 مليار و736 مليون جنية العام المالي السابق 2022/2023.

وفي هذا الصدد، نرصد بالأرقام أبرز مخصصات بنود الوظائف الدائمة - حسبما يوضح البيان التحليلي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب :

· المرتبات الأساسية : خصصت لها الحكومة 48 مليار و749 مليون جنية العام الجارى مقابل 41 مليار و63 مليون العام السابق.

· تكاليف المعارين وتتحمل الموازنة مرتباتهم : خصصت لها الحكومة 485.6 مليون جنية مقابل 451.3 مليون جنية العام السابق.

· الأجر الوظيفي : خصصت لها الحكومة 52 مليار و602 مليون جنية العام الجاري مقابل 52 مليار و57 مليون جنية العام السابق.

· تكاليف الإجازات الدراسية : خصصت لها الحكومة 600 ألف جنية مقابل 500 ألف العام السابق.

· تكاليف المنح التدريبية : خصصت لها الحكومة 200 ألف جنية وهي ذات القيمة العام السابق.

· تكاليف أجور ومرتبات المخاطبين بأحكام القانون رقم 28 لسنه 2018: خصصت لها الحكومة 197.7 مليون جنية مقابل 163.5 مليون جنية العام السابق.