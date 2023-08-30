انت الان تتابع خبر اجتماع برئاسة السوداني يناقش الشروع بإنشاء مفاعل نووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وجرى خلاله البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهم التحديات، وسبل مواجهتها".واستضاف المجلس بحسب رسول "وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الكهرباء واللجنة الفنية الخاصة بمشاريع الكهرونووية"، مشيراً الى أنه "تمت مناقشة استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة التي تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط، الذي سيكون له مردود إيجابي على استقرار الطاقة الكهربائية للمدى البعيد".

وفي محور آخر، قال رسول إنه "جرى تقييم المرحلة الثانية والشروع بالمرحلة الثالثة لخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت محافظات (المثنى والديوانية وواسط)، في حين شملت المرحلة الثانية محافظتي (النجف الأشرف وذي قار)، ومن المؤمل أن تشمل المرحلة الثالثة محافظات (صلاح الدين والأنبار ونينوى)".