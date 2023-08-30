انت الان تتابع خبر موناكو يعزز هجومه بصفقة من ارسنال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466322-638290179276906699.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-08-30 | 20:44
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أعلن نادي موناكو، اليوم الأربعاء، ضم المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، من آرسنال، بعقد لمدة 5 مواسم.
وانضم بالوجون (22 عاما) لناشئي آرسنال، وهو في سن 18 عاما، ولعب بعد عام واحد لصالح الفريق الأول.
كما لعب معارا لستاد ريمس الموسم الماضي، وسجل له 22 هدفا في 39 مباراة.
ولعب المهاجم الأمريكي معارًا لصالح ميدلسبره، وخاض معه 18 مباراة وسجل 3 أهداف.
كما لعب معارا لستاد ريمس الموسم الماضي، وسجل له 22 هدفا في 39 مباراة.
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