شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أمير يعقوب لـ"الشاهد": طلبت الإشراف على الانتخابات فى العريش لتأكيد سيادة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، إن توزيع القضاة للإشراف على الانتخابات في شمال سيناء يكون اختياريا بناء على طلب يتقدم به القاضي.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تقدم بطلب للإشراف القضائي في العريش، في 2015، حتى لا يقال إن القضاة يخشون الذهاب إلى العريش.

وأوضح أنه كان هناك هدف وطني دفع كل القضاة المشرفين على الانتخابات الذاهبين إلى شمال سيناء إلى طلب الذهاب، وهو تأكيد سيادة الدولة على سيناء ومنع الإرهابيين من تحقيق هدفهم.