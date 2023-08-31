انت الان تتابع خبر التخطيط والخدمة الاتحادي يستعرضان تطوير مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات بوزارة التخطيط في بيان، إن "مدير عام المركز فؤاد الربيعي، استقبل رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في مقر المركز بالعاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "في مستهل اللقاء الذي حضره أيضاً مستشار صندوق الإسكان التابع للأمم المتحدة مهدي العلاق، أستعرض الربيعي الدورات التدريبية التي يقدمها المركز في سبيل تطوير العمل الإداري والوظيفي للمؤسسات الدولة كافة وآخرها دورة المدراء العامين في مؤسسات و وزارات الدولة"، مشيراً إلى إن "المركز الوطني يضطلع بدور مهم في المساهمة بتدريب وتطوير مهارات الكوادر الإدارية والفنية مما يتطلب مساهمة الجميع بتقديم الدعم اللازم للمركز".



من جانبه، أثنى التميمي بحسب البيان "على دور المركز الوطني التدريبي والاستشاري وما حققه طوال السنوات الماضية من جهد كبير لإنجاح العمل الوظيفي في العراق، لاسيما الدورات التدريبية الجارية حالياً والتي تهدف إلى تطوير مهارات القادة الإداريين (المدراء العامين)".