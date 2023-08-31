شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الغذائى وتحسين دخول سكان الريف أهم مستهدفات التنمية الزراعية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت رؤية مصر 2030 استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، والتي تتمثل مستهدفتها في عدد من النقاط الهامة، في مقدمتها تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتحسين دخول ومستوى السكان في الريف.

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم هذه المستهدفات التي استعرضتها بشكل تفصيلي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) :

1- الحفاظ علي الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

2- تحقيق قدر كبير من الامن الغذائي للحد من الاعتماد علي الاستيراد.

3- إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة.

4- تحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية والمستدامة لتحقيق العدالة والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة.

5- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

6- توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وبخاصة للشباب والمرأة.

7- تحسين دخول ومستوي معيشة السكان في الريف وإدماجهم في برامج التمويل الميسرة بكافة أنواعها.

8- تخفيض معدل الفقر في المجتمعات الريفية.

9- التكيف مع التغيرات المناخية والحد من تبعاتها السلبية.