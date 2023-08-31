شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يطالب بالتوسع فى معارض "أهلا مدارس" لتصل جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن انطلاق معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، خطوة مهمة لدعم المواطن البسيط في مواجهة الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تسببت في موجة تضخم غير مسبوقة.

وطالب "الجندي"، بإنشاء فروع لمعرض أهلا مدارس في جميع محافظات الجمهورية لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه التخفيضات، حيث يقوم المعرض بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وتوفير الملابس المدرسية "اليونيفورم"، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية، داعيا القطاع الخاص والشركات المنتجة لمستلزمات المدارس القيام بدور مجتمعي بمشاركة الدولة في تخفيف الضغوط عن المواطنين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على تخفيف العبء على المواطنين، من خلال تبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؛ وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار بزيادة مستويات الدعم الموجه للسلع الأساسية؛ حيث تم رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، واطلاق سلسلة من معارض السلع الغذائية المخفضة والتي استفاد منها قطاع عريض من المواطنين.

وشدد "الجندي"، على ضرورة عودة معارض "أهلا رمضان" مرة أخرى لدورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المصرية لمتابعة الأسعار والتصدى لمحاولات البعض المبالغة في أسعار السلع مما يزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن، كذلك تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية لمتابعة توافر كافة السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، كذلك مدى توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، والتعامل مع أي معوقات في هذا الشأن.