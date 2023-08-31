شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى ملتقى شباب الجمهورية بدار التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويأتى هذا الملتقى انطلاقا من توجه الدولة لدعم الشباب وإعطائهم مساحة للتعبير وفتح مجال للحوار ودعم قدرات الشباب وتنميتها سواء على المستوى السياسى أو الثقافى أو الاجتماعى.

وجاء الملتقى لمناقشة مشاكل كل محافظة مع شبابها وطرح مساحات نقاش، ودعما لحرية الرأى واستيعاب القدرات الشبابية.

انعقد الملتقى بحضور إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وأسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد النبى الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء والجمهورية أونلاين وكتاب الجمهورية، ود. مصطفى مجدى معاون، وزير الشباب والرياضة، ود. عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة وممثل عن الوزارة، وشريف منجود، ممثل عن وزارة الثقافة.