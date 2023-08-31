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الحمادي جاهزا لتمثيل المنتخب الوطني بعد اكتمال اصدار جوازه

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466380-638290824225703879.jpg

2023-08-31 | 14:38

الحمادي جاهزا لتمثيل المنتخب الوطني بعد اكتمال اصدار جوازه

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أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اكمال إصدار جواز اللاعب علي الحمادي كي تتسنى له المشاركةُ في الاستحقاقاتِ القريبة للمنتخب.
وقال المنسقُ الإعلامي للمنتخبِ الوطنيّ، محمد عماد، إنه "بات بإمكان لاعب المنتخب الوطني "علي الحمادي" المحترف في صُفوف ويمبيلدون الانكليزي مراجعة السفارة العراقيّة في لندن من أجل تسلم جوازه الجديد الذي صدرَ مؤخراً ".

واضاف: "الاتحاد العراقيّ لكرة القدم تابعَ موضوعَ إصدار الجواز مع الجهاتِ المعنية والتي كانت متفانيةً في عملها سواء من قبل القائمين في السفارةِ العراقية في لندن أو مديريّة شؤون الجوازات في بغداد، مع سرعةِ استجابتهم وتعاونهم مع لجنةِ المغتربين في اتحادنا وانجازهم جواز السفر العراقيّ للاعب علي الحمادي كي تتسنى له المشاركةُ في الاستحقاقاتِ القريبة للمنتخب العراقي".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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