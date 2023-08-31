شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: الدولة تسعى للحفاظ على التراث والتاريخ وتفتخر بالحضارة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن تفقد رئيس مجلس الوزراء لعدد من المواقع الأثرية والتراثية التي انتهت أعمال الترميم والصيانة بها بمحافظة القاهرة، عقب افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للاهتمام بالمواقع الأثرية ووضعها عين الاعتبار للحفاظ على التراث المصري التاريخي، والافتخار بالحضارة القديمة التي تعد وسام على صدر كل مصري يحب بلده.

ولفت عبد الهادي، إلى أن جهود وزارة السياحة والأثر في ملف ترميم وتطوير المناطق الأثرية ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد السائحين لمصر خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن الاهتمام بتوفير كافة الخدمات وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا كان لها الفضل في إحراز نجاحات كبيرة في هذا الملف، وتم تطوير وترميم عدد ضخم من الأماكن الأثرية والمناطق التاريخية في مصر، وما زالت وزارة السياحة الآثار جاهدة في الانتهاء من هذا الملف بل وافتتاح أماكن تراثية جديدة.

وأكد أن افتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء معبد "بن عزرا"، كواحدا من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، والذي يضم العديد من نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر، ما يعكس الحرص على الاهتمام بكافة الأديان والحفاظ على مقدراتها وكتبها مما سيكون له دور في زيادة عدد السائحين والزائرين من مختلف بقاع العالم، وينعكس بصورة إيجابية على ملف السياحة وتعزيز فرص تواجد العملة الصعبة.