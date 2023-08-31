شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الدولة عازمة على استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لعدد من المناطق الأثرية فى القاهرة وعمليات الترميم التى تتم بها فى اطار اهتمام الدولة الكبير بترميم الآثار، يعكس حرص الدولة المصرية على ترميم الآثار والحفاظ عليها ، لافتا إلى أن ترميم الأثار يتم بأياد مصرية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قام بجولة تفقدية افتتح خلالها عددا من المواقع الأثرية والتراثية التي شهدت الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، وهذا أبلغ رد على المشككين بشأن إقدام الحكومة على هدم المقابر والأضرحة التاريخية والأثرية، والرد على هذه الادعاءات بجولات على أرض الواقع.

وذكر أن مشروعات التطوير تستهدف استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة التي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية عبر مر العصور، والعمل على إتاحة الفرصة لمثل تلك المواقع في جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة لها للتعرف عن قرب على تاريخ هذه المواقع التي سجلت مشاهد لحضارات متعاقبة.