شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "طاقة النواب": تفقد رئيس الحكومة للمناطق الأثرية يدحض ادعاءات هدم المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المناطق الأثرية فى القاهرة وعمليات الترميم التى تتم بها، يأتى فى إطار اهتمام الدولة الكبير بترميم الآثار، وإن تطوير القاهرة التاريخية من المشروعات التي تستهدف عودة الحياة للعاصمة.

وأشار القطامى إلى أن تفقد رئيس مجلس الوزراء للمناطق الأثرية يؤكد أن الدولة حريصة كل الحرص على ترميم الأماكن الأثرية، خاصة بالقاهرة التاريخية، والنهوض بقطاعى السياحة والآثار لجذب مزيد من السياح وجلب العملة الصعبة، واسترداد حضارة واحدة من العواصم التاريخية على مستوى العالم، مشيدا بحجم الأعمال لإعادة إحياء القاهرة التاريخية بالحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الجولة كشفت الادعاءات المثارة حول إقدام الحكومة على هدم المقابر والأضرحة التاريخية والأثرية، مؤكدا حرص الدولة على الحضارة المصرية العريقة والحفاظ عليها عبر إحياء المباني الأثرية وإعادة هيكلة المناطق لما لها من مكانة تاريخية عريقة شاهده على كل العصور.