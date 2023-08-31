الارشيف / اخبار العالم

برشلونة يقدم حلا لحسم صفقة كانسيلو

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يقدم حلا لحسم صفقة كانسيلو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466387-638290866031834211.png

2023-08-31 | 15:48

برشلونة يقدم حلا لحسم صفقة كانسيلو

867 مشاهدة

كشف تقرير صحفي، عن تفكير إدارة برشلونة، في حل سريع لحسم التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل نهاية الانتقالات الصيفية.
وأفادت تقارير صحفية، أن "برشلونة أنهى الاتفاق مع مانشستر سيتي على كافة الأمور التي تتعلق بالصفقة التي ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم".

ووضع برشلونة خيارا للشراء، حال تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب ببطولة (دور ال16)، بقيمة 25 مليون يورو، سيتم تفعيله تلقائيا بنهاية الموسم.


وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن برشلونة مستعد لإزالة بند خيار الشراء من صفقة كانسيلو من أجل تخطي عقبة اللعب المالي النظيف.

وأضاف رومانو: "سيتم إبرام الصفقة على سبيل الإعارة حتى يونيو/حزيران 2024، على أن تتم المفاوضات بنهاية الإعارة مع إدارة السيتي لضم اللاعب بشكل نهائي وبنفس الرقم الذي كان سيتم وضعه في العقد".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا