الموت يفجع فنان مصري بشقيقه

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بغداد - ياسين صفوان - كتب عمرو عبد الجليل “البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يارب، نسألك الدعاء”.

وتابع “اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».



يذكر أن عمرو عبد الجليل يشارك في فيلم “اولاد حريم كريم” الذي يعرض حاليا في السينمات، الفيلم من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وبشرى، وخالد سرحان ورنا رئيس، وتيام قمر، وهنا داود وغيرهم نخبة من النجوم.

فيلم “اولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني من “حريم كريم” الذي عرض قبل 18 عاما ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصية “كريم” والذي يتعرض لمشكلة زوجية فيستعين بأصدقاء الجامعة وهم داليا البحيري، بسمة، علا غانم حتى يساعدوه في استعادة زوجته ولكن تتطور الأحداث ويتسبب في تدمير حياتهم كما يتسببوا في تفاقم المشاكل مع زوجته.

كما شارك عمرو عبد الجليل في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “الأجهر” مع عمرو سعد ودرة وسيد رجب وناهد السباعي وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي ومن إخراج ياسر سامي ودارت أحداث المسلسل حول شخصية “يوسف” الذي يتم اتهامه في قتل والدته فيهرب ويستطيع تغيير هويته ويسعى للوصول لقاتل والدته.

