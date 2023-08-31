انت الان تتابع خبر وزارة الجيوش الفرنسية تحذر من استهداف البعثة الدبلوماسية في النيجر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية في النيجر رفع الحصانة عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، ووجهت أجهزة الأمن والشرطة بطرده من البلاد.

وفي وقت سابق صرحت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "من يقفون وراء انقلاب النيجر "ليست لديهم سلطة" مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة".



وأضافت الوزارة: "نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية".