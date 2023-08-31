شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اقتصادية النواب": الدولة مهتمة بترميم الآثار وإعادة إحياء القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفقد رئيس مجلس الوزراء لعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة لمتابعة أعمال الترميم التى تتم بها يدحض كل الادعاءات المثارة حول إقدام الحكومة على هدم المقابر والأضرحة التاريخية والأثرية.

وأشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتفقد المناطق الأثرية، مؤكدا يأتى فى إطار اهتمام الدولة الكبير بترميم الآثار، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية يشمل تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية المهمة، سواء كانت تلك المبانى مسجلة أو غير مسجلة ما يعد عملاً قومياً.

وكان قد أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جولة تفقدية افتتح خلالها عددا من المواقع الأثرية والتراثية التى شهدت الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، رافقه خلالها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.