شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط قانونية لتداول أغذية الأطفال.. المخالفة تستوجب الحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، شروط حاسمه لأغذيه الأطفال وتداولها، وواجه بحسم التلاعب فيها.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (30) لتقضي بأنه لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وأوجب القانون، أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.

وحظرت المادة القانونية، تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.

وقضت المادة، بأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة