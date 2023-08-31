هل دخلت الصين تايوان؟.. بوادر حرب عالمية جديدة على الأبواب

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني، وهو الأمر الذي يجب أن يقرره أبناء الشعب الصيني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الصيني، العقيد وو تشيان خلال مؤتمر صحفي، أن التايوانيين يجب أن يقرروا مصير بلادهم، إلي جانب جميع أبناء الشعب الصيني.

وتأتي تلك التصريحات عقب إصدار تايوان مؤخرا تقريرا يقول إن البر الرئيسي قد يدفع باتجاه حل قضية تايوان في السنوات القليلة المقبلة.

ومن جانبه شدد وو تشيان علي ضرورة توحيد الصين، ولا بديل عن ذلك.

وأضاف، لا ينبغي أبدا التقليل من شأن التصميم القوي لجيش التحرير الشعبي الصيني وإرادته القوية وقدرته القوية على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيه.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، من زيادة حادة محتملة في التوترات العسكرية بعد الإبلاغ عن تجدد النشاط العسكري الصيني، بما في ذلك طائرات مقاتلة تعبر الخط المتوسط الحساس لمضيق تايوان، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

واشتكت تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي، والتي تدعي الصين أنها أراضيها، لمدة ثلاث سنوات من الضغط العسكري المتزايد من بكين، ومعظمها في شكل سلاح جوي صيني يطير بالقرب من الجزيرة.

وقالت الوزارة إنها رصدت صباح الثلاثاء، 12 طائرة عسكرية صينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي، عبرت سبع منها الخط المتوسط - ست مقاتلات من طراز J-10 وطائرة مسيرة واحدة، وهناك خمس سفن صينية نفذت أيضا «دوريات استعداد قتالية» دون تحديد مكان لها،

وأضافت الوزارة، أن المضايقات العسكرية المستمرة من قبل الجيش الشيوعي في المنطقة قد تؤدي إلى زيادة حادة في التوترات وتفاقم الأمن الإقليمي، داعية بكين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية.