انت الان تتابع خبر القضاء يصدر حكماً على قتلة مواطن أمريكي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "فور وقوع حادث قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في العاصمة بغداد العام الماضي، شرع فريق عمل استخباري من وزارة الداخلية لمتابعة مجريات الحادث، وبجهد فني استخباري مكثف ولعدة أيام وفي مناطق وأماكن متفرقة ومن خلال مقاطعة المعلومات المتوافرة، تمكن فريق العمل من تشخيص المنفذين والمرتبطين معهم، وعرضت الكيفية على القضاء، وتم استحصال الموافقات القضائية بالقبض عليهم، حيث جرى تنفيذ أمر القبض لاحقاً، وخلال عملية التحقيق مع الجناة وبعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة، اعترفوا بجريمتهم، كما تم إجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لأقوالهم، وعلى ضوء ذلك تمت إحالة القضية الى المحكمة المختصة، حيث أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكماً بالسجن مدى الحياة بحقهم، وهم متهم يحمل الجنسية الإيرانية و4 متهمين عراقيين آخرين، بعد إدانتهم بقتل المواطن الأميركي".وأضافت: "كما يقوم الفريق الاستخباري والجهد المرافق له بالبحث والتحري عن 4 متهمين آخرين من أصل المجموعة التي تم إلقاء القبض عليها والمتورطة بهذه الجريمة، حيث تجري الآن ملاحقتهم ومتابعتهم بهدف القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل وتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكدت وزارة الداخلية انها "هي العين الساهرة على بسط الأمن والاستقرار وهي قادرة على توفير الحماية للمواطنين ولجميع الوافدين إلى البلاد ومن مختلف الجنسيات والدول، ولن تسمح بالتعدي عليهم في جميع محافظات البلاد، وستواصل العمل الأمني بكل مهنية وحرفية عالية".

