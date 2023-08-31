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انت الان تتابع خبر نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466400-638290971758235003.jpg
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2023-08-31 | 18:36
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أجريت مساء اليوم الخميس، حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.
ووقع باريس سان جيرمان في مجموعة الموت، بجوار بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد.
وسيكون بايرن ميونخ على موعد مع معركة نارية ضد مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى، بجوار كوبنهاجن وجالطة سراي.
ووقع برشلونة في مجموعة سهلة نسبيا رفقة بورتو وشاختار دونيتسك وأنتويرب، أما أتلتيكو مدريد وقع مع فينورد ولاتسيو وسيلتك.
أما ريال مدريد اصطدم بالعملاق الإيطالي نابولي، بجوار سبورتينج براجا ويونيون برلين.
وسيكون بايرن ميونخ على موعد مع معركة نارية ضد مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى، بجوار كوبنهاجن وجالطة سراي.
ووقع برشلونة في مجموعة سهلة نسبيا رفقة بورتو وشاختار دونيتسك وأنتويرب، أما أتلتيكو مدريد وقع مع فينورد ولاتسيو وسيلتك.
أما حامل اللقب مانشستر سيتي، سيلعب دور المجموعات في مجموعة واحدة بجوار لايبزيج وريد ستار بلجراد ويونج بويز.
ويخوض بنفيكا، دور المجموعات رفقة إنتر ميلان وسالزبورج وريال سوسييداد.
ووقع آرسنال في مجموعة واحدة رفقة إشبيلية وآيندهوفن ولانس.
وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع حزيران 2024.
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