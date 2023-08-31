شكرا لقرائتكم خبر عن استخدمت 5 أدوات رقابية.. حصاد نشاط النائبة أميرة العادلى بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دورالانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة أميرة العادلى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثالث كالآتي:

- شاركت فى 51 جلسة عامة و 54 مرات حضور باللجان النوعية

- شاركت بـ 3 كلمات داخل الجلسة

- استخدمت 5 أدوات رقابية

- شاركت فى 3 زيارات

- شاركت في 11 ندوة و 1 تدريب

ويعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.