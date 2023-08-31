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على غرار كريستيانو.. هالاند يجمع بين ثلاثة جوائز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466411-638291043267960276.jpg

2023-08-31 | 20:44

على غرار كريستيانو.. هالاند يجمع بين ثلاثة جوائز

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توج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي، خلال حفل قرعة .
ونجح هالاند في تحقيق الجائزة متفوقًا على زميله بالفريق كيفن دي بروين، والأرجنتيني ليونيل نجم باريس سان جيرمان السابق، الذي رحل عن القارة العجوز إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن "هالاند تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب "المقدمة من اتحاد كُتاب كرة القدم الإنجليزية"، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا "المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين"، بالإضافة لجائزة لاعب العام في أوروبا، عن نفس الموسم.

وأوضحت الشبكة أن "آخر من جمع بين الجوائز الثلاثة في ذات الموسم هو البرتغالي ، لاعب النصر السعودي، خلال موسم (2007-2008)".

وتابعت أن "كريستيانو في ذلك الموسم نجح في الفوز بالكرة الذهبية أيضًا، وهي بشرى سارة للهداف النرويجي الذي سيتنافس على الكرة الذهبية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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