على غرار كريستيانو.. هالاند يجمع بين ثلاثة جوائز

ونجح هالاند في تحقيق الجائزة متفوقًا على زميله بالفريق كيفن دي بروين، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان السابق، الذي رحل عن القارة العجوز إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن "هالاند تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب "المقدمة من اتحاد كُتاب كرة القدم الإنجليزية"، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا "المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين"، بالإضافة لجائزة لاعب العام في أوروبا، عن نفس الموسم.



وأوضحت الشبكة أن "آخر من جمع بين الجوائز الثلاثة في ذات الموسم هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، خلال موسم (2007-2008)".

وتابعت أن "كريستيانو في ذلك الموسم نجح في الفوز بالكرة الذهبية أيضًا، وهي بشرى سارة للهداف النرويجي الذي سيتنافس على الكرة الذهبية".