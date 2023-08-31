الأولمبي العراقي يخسر من نظيره العماني ودياً

وتأتي مباراة اليوم الودية لمنتخبنا الأولمبي، ضمن معسكره التدريبي في البصرة، استعدادا لتصفيات آسيا المقرر إقامتها في الكويت الشهر المقبل، والتي ستؤهل منتخبات آسيا الى أولمبياد باريس 2022.

وحل العراق في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، في المجموعة السادسة إلى جانب الكويت وتيمور الشرقية ومكاو، وستقام تصفيات المجموعة في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 أيلول المقبل.