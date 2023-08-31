انت الان تتابع خبر الاسدي يوجه دعوة الى السوداني بشأن الترشح لدورة قادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاسدي خلال حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، "ادعو السوداني الان بعد مضي سنة على حكومته الى اعلان عدم ترشحه لدوره قادمة وتكريس باقي الوقت لخدمة البلد وذلك لتخفيف الضغط عليه والتخلص من هاجس إرضاء الكتل السياسية والحصول على القبول الشعبي اكثر من القبول السياسي".واشار الى ان "كل ما يتم تداوله بشأن دخول القوات الامريكية للعراق وتغيير النظام هو لغط واوهام تتناولها بعض الشخصيات ووسائل الاعلام لتسخين الأجواء الإعلامية والسياسية"، معتبراً أن "القوات الامريكية ليس من مصلحتها ارباك الوضع الأمني في العراق على اعتبارها هي من تهيمن على الأمور فيه".

وأضاف، ان "موازين القوة داخل العراق تغيرت وأي حركة للفوضى لا تنتهي بصالح الولايات المتحدة الامريكية كون اغلب القوى العراقية ليست حليفة معها وهذا ما سيخلق مشاكل كبيرة لها وفي حال عملت أي فوضى فأنها ستخسر العراق كما خسرت سوريا".

وتابع، ان "مرجعية النجف الاشرف هي المحرك الأكبر للأجواء العراقية وامريكا لا تستطيع مسك الأمور الداخلية العراق"، موضحا ان "العراق اثبت من جديد دوره المتميز بالمنطقة وساهم بإعادة العلاقات بين السعودية وإيران وانتقل من الحياد السلبي الى الإيجابي وانفتح على العالم".

ولفت الى ان "تظاهرات تشرين كانت انطلاقتها عفوية ولكن استمراريتها وتحريكها كان عن طريق أحزاب سياسية وجميع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية لا ترتقي الى احتياجات المواطن"، مردفا، ان "الحكومات السابقة عملت على تكبيل الموازنة برواتب الموظفين والان لا تستطيع ان توازن بين الموارد الأخرى مع النفط على اعتبار أكثر من 90% من الموازنة هي تشغيلية ولا يبقى منها الا القليل وهذا لن يحدث تغييرا جذريا بالقطاع الخاص".

وأوضح ان "التعددية السياسية التي يفرضها النظام الديمقراطي تفرض على رئيس الوزراء الموافقة على مجموعة من الاشتراطات قبل ان يتولى رئاسة المنصب وهي من تسبب الضغط عليه ولذلك يعمل على إرضاءهم ويترك أمور الدولة".