انت الان تتابع خبر الاسدي: تركيا تريد البقاء مهيمنة على منابع المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاسدي خلال حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تنظيم العلاقات الدولية وأيضا إيقاف التدخلات التركية بالشأن العراقي هو امر مهم ويعد تحديا واضحا وصريحا للحكومة العراقية"، مشيرا الى ان "تركيا لازالت ترفض الدخول بمفاوضات ثنائية لتنظيم ما يسمى بالتشاطئ حول الأنهر لأنها تريد البقاء مهيمنة على منابع المياه وتعطي وتمنع كما تشاء وهذا ما يرفضه العراق وسوريا".وأضاف، ان "هناك بوادر لخلق توازن في العلاقة بخصوص هذه الملفات وهناك ترقب لمعالجتها عبر تفاهم ولكن الى الان لا يبدو انه بالشكل الذي سيرضي الحكومة العراقية"، مشددا على انه "يجب على الحكومة العراقية ان تدخل مع الجانب التركي بأتفاقية متعددة الأطراف منها الجانب الأمني والاقتصادي والتشاطئ واذا نجحت الحكومة بالوصول الى اتفاق بخصوص هذه الملفات سيصبح على العراق وتركيا مسؤوليات متبادلة وهذا ما سيحقق النجاح".

وتابع الاسدي، ان "دول المنطقة بدأت تتفهم الواقع العراقي وتتعاطى معه بشكل إيجابي وهذا بحد ذاته يدفع الدبلوماسية العراقية الى مساحة واسعة جديدة".