شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الكتاتنى: الإخوان استغلت الجمعيات الأهلية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام الكتانى الخبير في الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان منذ النشأة وضعت استراتيجية من أجل الانتشار واستقطاب أكبر عدد من الشباب.

وأضاف الخبير في الإسلام السياسي في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الجماعة رأت أنه من أجل السيطرة على الشارع لابد من التوغل في 3 أماكن وهم مراكز الشباب والمساجد والجمعيات الخيرية من أجل استقطاب الشباب من خلالهم.

وتابع إسلام الكتاتنى، أنه كان هناك تركيز من الإخوان بالانتشار في تلك المراكز، حيث يستغلون الجمعيات الأهلية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.