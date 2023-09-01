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إسلام الكتاتنى: الإخوان استغلت الجمعيات الأهلية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب

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القاهرة - سامية سيد - قال إسلام الكتانى الخبير في الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان منذ النشأة وضعت استراتيجية من أجل الانتشار واستقطاب أكبر عدد من الشباب.

 

وأضاف الخبير في الإسلام السياسي في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الجماعة رأت أنه من أجل السيطرة على الشارع لابد من التوغل في 3 أماكن وهم مراكز الشباب والمساجد والجمعيات الخيرية من أجل استقطاب الشباب من خلالهم.

 

وتابع إسلام الكتاتنى، أنه كان هناك تركيز من الإخوان بالانتشار في تلك المراكز، حيث يستغلون الجمعيات الأهلية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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